Héctor Joel Villegas califica de ‘pérdida de tiempo’ acusaciones de Mario López sobre vínculos con el huachicol

*El secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, desestimó las recientes acusaciones del diputado federal Mario López, instando a quienes realizan tales señalamientos a presentar pruebas formales ante las autoridades. Villegas enfatizó la importancia de la transparencia en la administración estatal. *En medio de las controversias, el funcionario reafirmó que el Gobierno del Estado se mantendrá enfocado en sus funciones esenciales, especialmente en la estrategia de seguridad y el bienestar social, sin dejarse distraer por acusaciones infundadas.

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. —

El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, calificó como una «pérdida de tiempo» los recientes señalamientos del diputado federal Mario López “La Borrega” vinculando a varias figuras políticas de Morena con el extinto “Rey del Huachicol», Sergio Carmona Ángulo, y retó a quienes realizan estas declaraciones a conducirse por la vía legal y formal ante las instancias correspondientes.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones que han circulado recientemente, el encargado de la política interna del Estado fue enfático al señalar que la administración actual se rige bajo el principio de transparencia, por lo que cualquier inconformidad debe ser presentada con la seriedad debida.

«Aquí todo es transparencia, y el que tenga algo que decir, pues que lo diga ante las autoridades correspondientes. No nada más hablarlo de esta manera», manifestó Villegas González, criticando que se utilicen entrevistas informales para difundir señalamientos que, a su juicio, carecen de sustento formal.

El funcionario estatal aseguró que el Gobierno del Estado no se distraerá de sus funciones principales. Destacó que en estos momentos el enfoque total está en la estrategia de seguridad y la búsqueda del bienestar social.

«Hacer declaraciones de este tipo no amerita la pérdida del tiempo de nosotros, que estamos bien enfocados en trabajar de la mano de todas y de todos. Ya voy para la Mesa de Construcción de Paz para seguir fortaleciendo las estrategias», puntualizó, subrayando que los indicadores actuales avalan el trabajo realizado.

Sobre si estas acusaciones, enmarcadas en el contexto de señalamientos provenientes de Estados Unidos, buscan sacar una «raja política» de la situación actual, el Secretario General evitó caer en especulaciones y sugirió que sea el propio emisor quien responda por sus actos.

«Yo creo que deberían de preguntárselo a él… Nosotros no hicimos ni una declaración, nosotros seguimos trabajando, tenemos un compromiso y lo hemos cumplido a cabalidad desde el día uno», sentenció.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir sirviendo a los tamaulipecos y tamaulipecas mientras el Gobernador lo considere pertinente, dejando claro que su prioridad sigue siendo avanzar «de la mano del pueblo».