Pasivo laboral, la manzana de la discordia en las negociaciones con Telmex

Por José Gregorio Aguilar

Las negociaciones entre Telmex y el sindicato continúan, pero el tema que más pesa en la mesa es el pasivo laboral, reconoció Carlos Ramos, secretario general de la sección en Ciudad Victoria.

“El pasivo laboral es lo que la empresa siempre menciona como su principal carga. Actualmente somos 60 mil trabajadores a nivel nacional: 20 mil activos y 40 mil jubilados. No existe un jubilado que gane menos que un activo, sólo en Telmex sucede que el compañero jubilado gana más”, explicó Ramos.

El dirigente de los telefonistas recordó que este beneficio fue un logro conseguido hace años que el gremio busca mantener para las nuevas generaciones. “Queremos seguir teniendo ese beneficio”, subrayó.

Detalló que en la reunión nacional de la semana pasada, el líder nacional Francisco Hernández Juárez informó que el sindicato contrató abogados y contadores para revisar las cifras de la empresa, que insiste en estar en números rojos. “Ese bufete da otros números, otras cifras. Es lo que está en el estira y afloja entre sindicato y empresa”, dijo.

En Ciudad Victoria, el gremio cuenta con 103 activos y 147 jubilados. Ramos destacó que, pese al panorama nacional, este año la empresa tuvo ganancias positivas gracias a los planes y paquetes implementados, además de duplicar las velocidades de internet para atraer clientes.

“Se reconoce también la inversión del patrón, que ha sostenido precios por más de diez años y ahora hizo más atractivos sus paquetes”, señaló.

Carlos Ramos concluyó que el sindicato seguirá defendiendo los beneficios históricos de los trabajadores, mientras se mantiene la negociación con la empresa sobre el pasivo laboral y las condiciones de trabajo.