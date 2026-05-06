Pone en marcha UAT transporte gratuito piloto para estudiantes del sur de Tamaulipas

El rector Dámaso Anaya Alvarado anuncia esta iniciativa de movilidad, en fase de prueba, que beneficiará a la comunidad universitaria de Tampico, Madero y Altamira.

Ciudad Victoria, Tam.; 5 de mayo de 2026

Con el objetivo de apoyar la movilidad de sus estudiantes, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha un proyecto piloto de transporte gratuito en la zona conurbada del sur del estado.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado informó que esta iniciativa opera en fase de prueba para facilitar el traslado seguro, eficiente y gratuito de sus estudiantes que se preparan en las facultades del Centro Universitario Sur.

En ese contexto, explicó que inició la ruta Altamira–Centro Universitario Tampico Madero, la cual responde a la necesidad de acercar más beneficios a la comunidad estudiantil y generar mejores condiciones para que las y los jóvenes puedan acceder de manera más cómoda y segura a sus actividades académicas, deportivas y formativas que ofrece la institución.

La iniciativa es coordinada por la Secretaría de Administración, en colaboración con el Centro Universitario Tampico Madero, mediante la operación de un autobús exclusivo para estudiantes de la UAT, quienes podrán acceder al servicio presentando su credencial vigente.

En entrevista, al término de la ceremonia sindical con motivo del Día de las Madres, el rector puntualizó que este esquema opera inicialmente como programa piloto, con el propósito de evaluar la viabilidad del servicio y atender las necesidades reales de movilidad de estudiantes de Altamira, Tampico y Ciudad Madero, permitiendo construir un modelo de transporte universitario con posibilidades de crecimiento y ampliación hacia otras rutas y horarios.

La ruta contempla un recorrido aproximado de 35.4 kilómetros, con salida diaria a las 8:00 horas desde el centro de Altamira y llegada programada al circuito universitario de la UAT a las 9:00 horas.

El trayecto incluye paradas estratégicas en la Parroquia Santiago Apóstol, frente al Asador Altamira (ITACE), Posco Bus Stop en la zona industrial, Conductam (Divisoria), Fundación Dondé y Walmart Aeropuerto, hasta arribar al Centro Universitario Tampico Madero.

La unidad asignada para este programa piloto cuenta con capacidad para atender aproximadamente a 60 estudiantes por viaje, fortaleciendo las acciones orientadas a mejorar la conectividad y accesibilidad de la comunidad universitaria en la zona conurbada.

Asimismo, el rector subrayó que la UAT continuará impulsando proyectos con sentido social y de impacto regional, que permitan responder de manera directa a las necesidades de las y los estudiantes, consolidando una universidad cercana, humanista y comprometida con la juventud tamaulipeca.