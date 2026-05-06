Asiste alcalde de Victoria a ceremonia de toma de protesta de jóvenes del SMN.

Cd. Victoria, 5 de mayo de 2026. – El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, asistió a la ceremonia de toma de protesta de soldados del Servicio Militar Nacional que presidió vía virtual la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco del 164 aniversario de la Batalla de Puebla.

El acto cívico, celebrado en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, fue encabezado por el General de Brigada Estado Mayor Newton Manuel Chávez Baños, Comandante de la Cuadragésima 8va. Zona Militar, y el secretario General del Gobierno Héctor Villegas González, en representación del gobernador de Tamaulipas.

Al presenciar los mensajes de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y el General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, reconoció la celebración de la fecha histórica para México y postura en defensa de la soberanía del país; refirmando el compromiso del gobierno de Victoria en fortalecer los valores cívicos y patriotismo de los jóvenes conscriptos.