Partido Verde se deslinda de “La Borrega” y pide denuncias formales sobre huachicol fiscal

Por José Gregorio Aguilar

Martes 05 de mayo del 2026.

El dirigente estatal del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano, aclaró que el diputado federal Mario López Hernández “La Borrega” no pertenece a su partido, pese a haber sido siglado por el Verde en su candidatura, y reiteró que el legislador se ha identificado públicamente como militante de Morena.

Muñoz Cano subrayó que el Verde está comprometido con la lucha frontal contra la corrupción y coincidió con el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González “Calabazo”, en que las acusaciones deben presentarse por la vía legal y no a través de declaraciones mediáticas. “Es un tema tan delicado que debe ventilarse ante las autoridades correspondientes”, afirmó.

El dirigente señaló que no ha tenido comunicación directa con López Hernández para confirmar el contexto de sus declaraciones, pero insistió en que cualquier señalamiento sobre huachicol fiscal debe formalizarse ante instancias oficiales. “No podemos permitir que un tema tan grave se quede en especulaciones”, dijo.

Muñoz Cano reconoció que las acusaciones generan un impacto negativo en la política mexicana y reiteró que el combate a la corrupción debe ser “intratable”. En ese sentido, adelantó que todos los aspirantes del Verde rumbo a 2027 deberán pasar pruebas de control y confianza para garantizar que no exista vínculo alguno con prácticas ilícitas.

El dirigente estatal enfatizó que el Partido Verde seguirá siendo aliado de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero nunca respaldará a personajes o gobiernos con indicios de corrupción. “La transparencia y la disciplina son principios que no vamos a negociar”, puntualizó.

Cabe recordar que Villegas González ya había respondido a las acusaciones de López Hernández, señalando que el gobierno de Tamaulipas no se distrae con declaraciones mediáticas y que quien tenga pruebas debe presentarlas por la vía oficial.