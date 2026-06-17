Distingue Ayuntamiento a niños y maestros de excelencia con la medalla Guadalupe Victoria.

Cd. Victoria, 16 de junio de 2026.- Por su excelencia académica y dedicación a la docencia, 330 niñas, niños y maestros de nivel primaria, fueron galardonados por el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, con la medalla al mérito “Guadalupe Victoria”.

La ceremonia con un significado especial, convocó en el Polyforum Victoria a autoridades educativas, maestras, maestros y padres de familia al condecorar a alumnos y profesores que caminaron juntos en el ciclo escolar con trabajo, disciplina y responsabilidad dentro del aula.

“Detrás de cada medalla hay más que una calificación, hay horas de estudio, esfuerzo, constancia y sueños, está el amor y el acompañamiento de sus familias y maestros, que este reconocimiento sea un estímulo para seguir adelante”, dijo Gattás Báez a los condecorados.

La secretaria de Bienestar Social, Lorena Zapata Medina, detalló que con la medalla Guadalupe Victoria, que otorga el Gobierno de Victoria, se celebra uno de los logros más importantes en la formación de las nuevas generaciones, niñas y niños que son un orgullo para sus familias.

Con su presencia, certificaron esta merecida distinción el Prof. Rubén Otoniel Jiménez Cortes, representante de la Sección XXX del SNTE, el titular del CREDE en Victoria Juan Román Vital Martínez, el teniente coronel de Infantería Rafael Juárez González de la 48 Zona Militar y funcionarios municipales.