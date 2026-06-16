Responden al llamado de las Visorías de Correcaminos Fuerzas Básicas

Cd. Victoria Tamaulipas.- Con una gran motivación y cargados de ilusiones de pertenecer al Club Correcaminos, más de 130 jugadores provenientes de distintos puntos de Tamaulipas, así como de otros estados de la República Mexicana, incluso de diferentes nacionalidades, este martes se dieron cita al llamado de la visorías de Fuerzas Básicas, convocadas por la institución azul, naranja y blanco.

Fue la cancha del estadio universitario Eugenio Alvizo Porras, el escenario donde desde temprana hora los jóvenes futbolistas se pusieron a las órdenes de los cuerpos técnicos de la Fuerzas Básicas de la institución de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para ser observados en cada una de las posiciones.

Los trabajos consistieron en trabajo físico y sobre todo futbol en la cancha, donde se pudo observar la calidad y técnica individual que posee cada futbolista de las categorías convocadas desde la 2005 a la 2009.

Los trabajo de visorias continuarán durante la tarde de este martes, reanudándose el día miércoles y jueves por la mañana.