Recibe Correcaminos a las Chivas Rayadas del Guadalajara en juego de presentación

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para elevar la exigencia en la pretemporada de cara al arranque del Torneo Apertura 2026 y al mismo tiempo brindar un espectáculo de altura a la fiel afición de Ciudad Victoria, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, gracias a las gestiones del Rector Dámaso Anaya Alvarado, realizará la presentación formal ante su afición, este próximo viernes 3 de julio a las 8:00 de la noche, en la cancha del Estadio Marte R. Gómez, en duelo amistoso frente al 12 veces campeón del futbol mexicano, las Chivas Rayadas del Club Deportivo Guadalajara.

Los argentinos Gabriel “Místico” Pereyra y Gabriel Milito, habrán de enfrentarse en duelo de estrategias desde el banquillo, con el objetivo de poner a tono a sus escuadras de cara al arranque de campaña tanto en la Liga Expansión MX como en la Liga MX respectivamente.

En este duelo se ha dispuesto de una serie de activaciones previas al compromiso, así como una ceremonia donde serán presentados uno a uno los jugadores que conforman el plantel del equipo de la UAT para este nuevo torneo, por lo que será importante no perder detalle de la gran fiesta que tiene preparada Correcaminos para los leales aficionados.

Cabe señalar que ante la incorporación de este duelo en nuestra programación de pretemporada, nuestro calendario de juegos amistosos fue sujeto a un ajuste, enfrentando a la filial de Liga Premier el 27 de junio en el Centro de Formación, a Necaxa el 1 de julio en Aguascalientes a puerta cerrada; el duelo contra el Rebaño Sagrado el viernes 3, así como el jueves 9 se julio frente al Sporting de Costa Rica.

La directiva de Correcaminos solicitó a los leales aficionados que permanezcan atentos porque aún se prevén mas novedades previo al arranque del torneo.