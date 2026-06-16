Continúan trabajos de pretemporada en Correcaminos

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la incorporación del ofensivo Willi Guzmán, Correcaminos de la Liga Expansión MX, continuó con los trabajos de pretemporada de cara al Torneo Apertura 2026 este martes en las instalaciones del Centro de Formación.

El equipo dirigido por Gabriel Pereyra realizó bajo una lluvia incesante, diversos trabajos para fortalecer el fondo físico, además de circuitos de futbol que le permitirán al cuerpo técnico, valorar el talento con el que se cuenta en la búsqueda de perfilar un plantel en tono ideal para los duelos amistosos de preparación.



Motivados por el programa de juegos de pretemporada, que incluye la visita de las Chivas Rayadas del Guadalajara, los integrantes del plantel se emplean a fondo para cubrir también la exigencia en cuanto a esfuerzo, solicita el timonel argentino.

MAÑANA INICIA LA VENTA LIBRE

Respecto al juego de presentación del próximo viernes 3 de julio a las 8 de la noche en el Estadio Marte R. Gómez, este martes los abonados del torneo anterior, hicieron válido su derecho a la venta preferencial que concluye a las seis de la tarde, lo que ha generado una copiosa afluencia de aficionados en la Tienda Oficial.

A partir de mañana miércoles 17 de junio se pondrá en marcha la venta libre en las taquillas del Estadio y también en línea a través de www.masboletos.com.mx