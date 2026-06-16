Solo queda un boleto disponible

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Debido a las constantes lluvias registradas durante el fin de semana en la capital tamaulipeca, aún no han quedado definidos los ocho equipos que disputarán los Cuartos de Final de la Liga de Campeones.

Hasta el momento, siete escuadras ya tienen asegurado su lugar en la siguiente ronda. Sin embargo, continúa pendiente la definición de la serie entre La Moderna y Torres de la Cruz Contadores, cuyo partido de vuelta no pudo disputarse.

La eliminatoria se encuentra empatada 3-3 en el marcador global, por lo que el encuentro decisivo será reprogramado para el próximo sábado en la cancha de Servicios Públicos de la colonia La Moderna.

Por su parte, Madelyn y Telas y Tapices consiguió su clasificación tras imponerse 1-0 a Patitos Feos en calidad de visitante. Con este resultado, el conjunto ganador se llevó la serie por marcador global de 3-2 y aseguró su pase a la siguiente fase.

En otra de las llaves, los actuales campeones, Rey Cuervos, demostraron nuevamente su poderío al remontar una desventaja de 2-1 para terminar eliminando a RAES Soto La Marina con un global de 4-3.

Madelyn y Telas y Tapices, así como Rey Cuervos, se unen a Estudiantil La Borrega, Fundador, Las Marías, Sección X y Los Ébanos como los equipos ya clasificados a los Cuartos de Final.

Ahora, únicamente queda por definirse el último invitado a la fiesta grande del torneo.