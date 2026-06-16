La Jaiba sigue renuente; no quiere otra franquicia de Expansión en Tamaulipas

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El proyecto para regresar el futbol de la Liga de Expansión MX a Altamira se encuentra en una carrera contra el tiempo. Así lo dio a conocer el presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, quien reveló que el plazo para concretar la llegada de una franquicia al municipio está por agotarse.

El alcalde señaló que esta iniciativa de desarrollo social y deportivo permanece detenida debido a la negativa de la directiva del Club Deportivo y Social Tampico Madero, mejor conocido como la Jaiba Brava.

“Es un proyecto de desarrollo social y deportivo que actualmente se encuentra frenado por la negativa de la directiva del Tampico-Madero”, expresó.

Martínez Manríquez explicó que la oportunidad surgió luego de alcanzar un acuerdo con Juan Carlos Jones, propietario de los Alebrijes de Oaxaca, para concretar un cambio de sede de la franquicia. Destacó que esta operación no representaría ningún costo para el municipio, evitando la fuerte inversión que implica adquirir un equipo desde cero.

Sin embargo, los lineamientos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) establecen que para autorizar el movimiento se requiere la anuencia del club que comparte los derechos de plaza en la zona sur de Tamaulipas, documento que, hasta el momento, la directiva celeste se ha negado a firmar.

El edil argumentó que la propuesta contempla un esquema de convivencia deportiva similar al que opera exitosamente en otras entidades del país, como Jalisco, donde comparten protagonismo equipos como Tapatío y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

“Un fin de semana juega la Jaiba Brava en el Estadio Tamaulipas y al siguiente jugaría Alebrijes, que pasaría a llamarse Industriales de Altamira, en el estadio de Altamira. No habría competencia directa; no se trata de quitarle afición ni taquilla a nadie”, explicó.

Asimismo, enfatizó que para su administración la llegada de un equipo profesional no debe verse como un negocio, sino como una herramienta de transformación social que contribuya a fortalecer el tejido comunitario, promover el deporte entre los jóvenes y disminuir problemáticas como la violencia familiar.

Pese a la postura de la directiva tampiqueña, Martínez Manríquez aseguró que continuará buscando el diálogo y la construcción de acuerdos en un marco de respeto y colaboración regional.

De concretarse el proyecto, Tamaulipas podría convertirse en una entidad sin precedentes dentro de la Liga de Expansión MX al contar con tres equipos profesionales en el circuito, sumándose a Correcaminos de la UAT y a la Jaiba Brava, lo que abriría la puerta a nuevos clásicos regionales y fortalecería el turismo deportivo en el estado.