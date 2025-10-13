Refuerza Tamaulipas seguridad con blindados

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En un esfuerzo por fortalecer la seguridad y la capacidad operativa de las corporaciones policiacas del estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la entrega de nuevas unidades a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, en un acto celebrado en el Complejo de Seguridad Pública.

Durante la ceremonia, el mandatario estatal destacó que estas acciones forman parte de la estrategia integral de su gobierno para garantizar la paz, la tranquilidad y la protección de las y los tamaulipecos, al dotar a las fuerzas del orden con equipo moderno, eficiente y seguro.

La entrega consta de 14 unidades tipo Mamba, vehículos blindados de alta resistencia, y 15 camionetas Pick Up, que serán destinadas a labores de patrullaje, vigilancia y respuesta inmediata de la Guardia Estatal.

Con este nuevo equipamiento, la Secretaría de Seguridad Pública refuerza sus capacidades para operar en zonas estratégicas y responder de manera más eficiente ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la seguridad de las familias tamaulipecas.

En este sentido el gobernador Américo Villarreal Anaya reafirmó que la seguridad sea una prioridad y un pilar fundamental del bienestar social.