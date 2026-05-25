Conalep refuerza prevención tras caso de suicidio; 1,800 alumnos en riesgo socioemocional

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 25 de Mayo del 2026

El director general del Conalep Tamaulipas, Fernando Arizpe Pedraza, reconoció que en el último año se han registrado dos o tres intentos de suicidio entre estudiantes y un caso consumado en Semana Santa en Nuevo Laredo, que no había sido identificado previamente en los tamizajes de riesgo.

La situación, dijo, confirma la necesidad de reforzar los programas de atención emocional y prevención en todos los planteles.

Cada ciclo escolar, el Conalep aplica un tamizaje a los alumnos de nuevo ingreso para medir factores como entorno familiar, consumo de drogas, desempeño escolar, relaciones de amistad y tendencias suicidas. El último diagnóstico reveló que entre 18 y 20% de la matrícula, equivalente a unos 1,800 jóvenes en Tamaulipas, presenta algún indicador de riesgo socioemocional.

“Ese porcentaje en rojo nos sirve para dar seguimiento puntual y evitar la deserción temprana”, explicó Pedraza.

Actualmente, el sistema cuenta con áreas de orientación en todos sus planteles y psicólogos en cinco de los ocho centros del estado. Además, se aplica un programa nacional de tutorías y se trabaja con la fundación IYF en el esquema “Paz por tu Suceso”, enfocado en el manejo emocional y la capacitación de maestros.

El funcionario subrayó que la estrategia incluye conferencias, pláticas y acciones permanentes para fortalecer la contención emocional. “Tenemos maestros capacitados y áreas de orientación vocacional que trabajan todo el tiempo en este tema. La prevención es clave para que los jóvenes continúen sus estudios y encuentren apoyo en la escuela”, puntualizó