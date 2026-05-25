Ayuntamiento atiende falta de agua en escuelas desde la Mesa del Agua

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 25 de Mayo del 2026

El secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva, aseguró que el problema de abastecimiento de agua en algunos planteles educativos se atiende de manera directa desde la Mesa del Agua, con acuerdos que garantizan el suministro en escuelas, clínicas y hospitales.

Reséndez reconoció que en la capital existen más de 400 planteles educativos de todos los niveles y que la prioridad es que ninguno quede sin el servicio indispensable para cumplir con su función.

“Debe haber una comunicación más estrecha entre las autoridades educativas y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, para que las escuelas no se queden sin el abastecimiento requerido”, señaló.

El funcionario subrayó que ya se han atendido numerosos planteles y que el compromiso es mantener la cobertura en todos los espacios educativos. Recordó que la falta de lluvias y el desabasto han sido factores recurrentes, pero insistió en que la coordinación institucional permite dar seguimiento y respuesta a cada caso.

En entrevista, el secretario también habló de su visión como servidor público. Dijo que le gustaría ser recordado como un funcionario que cumplió con su responsabilidad y que trabajó para que Victoria siga por la senda del progreso.

“Buscamos que Victoria sea una de las mejores ciudades del país, con servicios públicos de calidad, paz y tranquilidad, y empleos dignos para los victorenses”, expresó