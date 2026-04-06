Operativo de seguridad vacacional deja saldo blanco en Victoria.

Cd. Victoria, 6 de abril de 2026. – Cómo resultado de las acciones preventivas y de atención ciudadana que instruyó el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez implementar, en coordinación con instituciones de seguridad del gobierno del Estado y fuerzas militares, el periodo vacacional de Semana Santa concluyó con saldo blanco.

Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento, informó que la estrategia planeada en la Mesa de Seguridad Municipal garantizó la seguridad, el orden y sana convivencia en el festival artístico San Marcazo, San Markids, centros recreativos del DIF y balnearios de la zona rural de la Capital.

“La consigna del presidente municipal Eduardo Gattás Báez fue brindar la atención y seguridad al ciudadano y visitantes para que disfrutarán con tranquilidad las maravillas naturales de Victoria. Con agrado informo del saldo blanco en todos los centros turísticos donde se registró una afluencia importante” subrayó.

Reconoció la colaboración de personal de Guardia Nacional, SEDENA y Guardia Estatal con Protección Civil y Tránsito Municipal en preservar la paz social y vial; así como de Cruz Ámbar en la atención de servicios de emergencia y atención medica en la semana del periodo vacacional.