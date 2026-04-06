“Restringir participación de mujeres trans en el deporte es un retroceso en derechos”: diputada de Morena

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La diputada de Morena, Lucero Deosdady Martínez López, advirtió que limitar la participación de mujeres trans en disciplinas deportivas representa un retroceso en materia de derechos humanos, al referirse al debate que se ha generado en torno a la inclusión en el deporte.

Al ser cuestionada sobre las nuevas disposiciones que en algunos espacios buscan que la competencia se base en el género biológico, la legisladora reconoció que el deporte no es su principal área de especialidad; sin embargo, fijó postura desde la perspectiva de los derechos humanos.

“Aunque la verdad el deporte no es mi tema fuerte, sí te puedo decir que por lo menos en cuestión de derechos humanos siempre es un retroceso”, expresó.

La diputada señaló que este tipo de medidas ya se han observado en otros países, donde han generado controversia y preocupación entre sectores que defienden la inclusión.

“Lo estamos viendo por ejemplo en otros países y siempre es lamentable”, puntualizó.

COI restringe participación de atletas “transgénero” en Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de prohibir la participación de atletas trans en pruebas femeninas, ha sido una medida que ha encendido el debate sobre derechos humanos, inclusión y equidad competitiva.

El organismo anunció que, a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, todas las competidoras deberán someterse a pruebas genéticas para definir su elegibilidad en categorías femeninas, lo que marca un giro radical en su política deportiva.

Según el comunicado, la determinación se basa en análisis científicos que sugieren que atletas con marcadores sexuales masculinos conservan ventajas físicas, incluso tras tratamientos hormonales. La prueba será única y podrá realizarse mediante saliva, sangre o hisopado.

Esta decisión, impulsada bajo la gestión de Kirsty Coventry, ha sido catalogada como una de las más controvertidas en la historia reciente del deporte internacional.

“Es un retroceso asegura diputada”

En ese sentido, la diputada morenista, enfatizó que desde la visión de la llamada Cuarta Transformación se debe avanzar en la ampliación de derechos, no en su restricción.

“Es lo que precisamente buscamos en la cuarta transformación, abonamos por la progresión de los derechos, no el retroceso”, subrayó.

Asimismo, reconoció que los derechos actuales son resultado de luchas históricas impulsadas por distintos sectores sociales, por lo que consideró fundamental protegerlos.

“Son batallas que pierden, que muchos antes, muchas, muchos antes que yo lucharon por ganarlas y es lo que tenemos que cuidar”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a evitar cualquier medida que implique retrocesos en materia de inclusión y derechos humanos.

“No debemos permitir que existan retrocesos”, concluyó.