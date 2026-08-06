Trabaja Municipio en vialidades más seguras para los victorenses.

Cd. Victoria, 5 de agosto de 2026.- Seguridad, menor desgaste vehicular y mayor movilidad, dejo para el fraccionamiento FSTSE los trabajos de bacheo que realiza la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Victoria con la restauración del pavimento dañado en el 39 y 40 Matamoros.

De forma continua, el alcalde Eduardo Gattás Báez recorre las calles de la ciudad con el secretario de Obras Públicas Eusebio Alfaro Reyna para verificar los trabajos de restauración de la superficie averiada y dar respuesta de manera oportuna a los reportes ciudadanos.

Con compromiso, las cuadrillas de bacheo trabajan diariamente en diferentes puntos de la Capital, las jornadas se realizan de manera permanente en las zonas de la ciudad que más lo requieren, en el Fraccionamiento FSTSE estas acciones cambiaron por completo el diario tránsito de las familias.

Los trabajos no se detendrán, asegura el alcalde Eduardo Gattás Báez quien recientemente destinó 12 millones de pesos en el objetivo de construir una ciudad con calles más dignas y seguras; las acciones continuaron en las transitadas calles Zeferino Fajardo Luna y 21 y 22 Juárez.