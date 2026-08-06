Destapa Candidato de la Planilla Azul Presunta Venta de Plazas en el ISSSTE

Advierte que de ganar los comicios internos denunciará las anomalías que existen en la institución médica de la entidad

Raúl Gallegos

El candidato de la planilla azul a la secretaria general de la sección XXXIII del ISSSTE en Tamaulipas, Abraham Vargas Hernández, dijo que de ganar los comicios internos denunciará las irregularidades que hay en la institución médica, como las presuntas negociaciones de escalafones y venta de plazas.

Antes de realizar proselitismo en el viejo nosocomio ubicado en la avenida Ejército Mexicano, en Tampico, el abanderado azul dejó ver que desafortunadamente persisten las irregularidades en el ISSSTE, las cuales ya deben acabar.

«Hay corrupción al interior como venta de plazas, negociaciones para obtener escalafones, y en ese sentido no debe haber impunidad para las personas que han provocado esos malos manejos», dijo

Vargas, resaltó que incluso podría acudir a la Fiscalía para denunciar de manera formal esa serie de presunciones, que dijo están plasmadas en las redes sociales.

Además, recordó que se espera la contratación de 614 nuevas plazas para el Hospital del ISSSTE del que se espera sea inaugurado antes de que termine el año.

En Tamaulipas el ISSSTE cuenta con 14 centros de trabajo, entre hospitales, delegaciones, oficinas administrativas y departamentos, que juntos dan empleo a 2300 trabajadores sindicalizados.

La elección para renovar la dirigencia sindical se llevará a cabo el próximo 11 de Agosto, y en ella también participa la planilla rosa que encabeza Raúl Ernesto Flores Prieto.