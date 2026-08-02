Admiten que hay pérdida de confianza en el sindicato del ISSSTE

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 02 de Agosto del 2026

El aspirante a la Secretaría General del SNTISSSTE, Abraham Vargas Hernández, reconoció que muchos trabajadores del ISSSTE ya no se sienten representados por el sindicato y han perdido la confianza en sus dirigentes. Señaló que esta percepción de exclusión es uno de los principales retos que busca atender en su proyecto sindical.

Durante sus recorridos por diferentes centros de trabajo en la capital, Vargas dialogó con empleados que expresaron desencanto y falta de pertenencia. “Los compañeros necesitan un liderazgo que dé resultados y que esté presente en sus pasillos, no uno que se aleje de sus realidades”, afirmó.

El aspirante subrayó que la confianza sindical debe recuperarse con hechos y acompañamiento real. “Queremos regresar con nuestros compañeros y ser recibidos con los brazos abiertos, como siempre debió ser”, dijo, al insistir en que los vicios del pasado deben convertirse en áreas de oportunidad para construir un sindicato cercano.

En este sentido, Vargas planteó que su campaña se centra en escuchar inquietudes, aclarar dudas y ofrecer respuestas claras a los trabajadores, especialmente en temas de jubilación, trámites administrativos y apoyos en casos de enfermedad.

Como parte de su jornada en ciudad Victoria, visitó la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil número 71, donde destacó la importancia de incluir a los trabajadores de este espacio en la vida sindical, pues atienden a los hijos de derechohabientes y cumplen una función esencial.

También recorrió el área médica, recursos humanos y finanzas de la delegación estatal, donde escuchó dudas sobre jubilaciones, subsidios económicos y apoyo jurídico para quienes buscan regresar de régimen. Vargas reiteró que el sindicato debe acompañar cada proceso con transparencia.

El aspirante adelantó que esta semana continuará sus visitas en la clínica hospital del ISSSTE, la CMF, el departamento de vivienda (FOVISSSTE), almacén estatal y prestaciones, con el objetivo de mantener contacto directo con todos los sectores laborales y fortalecer el sentido de pertenencia sindical.