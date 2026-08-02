Tras receso de verano, reactiva UAT actividades administrativas

Ciudad Victoria, Tam.; 2 de agosto de 2026.

Luego de concluir el periodo vacacional de verano, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se encuentra lista para reactivar sus actividades administrativas este lunes, 3 de agosto, y, a la vez, dar marcha al proceso de incorporación para el ciclo escolar Otoño 2026.

La máxima casa de estudios del estado reanudará labores con el retorno del personal sindicalizado, docente y de confianza a los diferentes campus, facultades, unidades académicas e institutos de investigación, tras el receso laboral que comprendió del 20 al 31 de julio.

Este inicio de actividades será clave para miles de jóvenes en la entidad, ya que la UAT realizará la publicación de los resultados de admisión. Los aspirantes, que el pasado 25 de junio presentaron el examen EXANI-II del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), podrán conocer su estatus de ingreso a través de las plataformas institucionales de cada facultad.

De manera simultánea, la Universidad pondrá en marcha el periodo de inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso y de reinscripciones para estudiantes de continuidad. Este trámite escolar se mantendrá vigente del 3 al 14 de agosto, permitiendo una transición ágil y ordenada para toda la matrícula.

Con la publicación de resultados y la etapa de inscripciones, la UAT entra en la recta final de su planeación para el nuevo ciclo lectivo. Previamente, los aspirantes cumplieron con sus respectivos cursos de inducción, asegurando una adecuada inmersión al entorno universitario.

De acuerdo con el calendario oficial de la UAT, las clases inician el próximo lunes, 17 de agosto, dando la bienvenida a la comunidad académica a las nuevas generaciones que se integran a esta casa de estudios en todo el estado.

Ante el arranque de estos importantes procesos, la UAT extiende una invitación a las y los aspirantes y estudiantes de reingreso para que se mantengan en comunicación con sus facultades y unidades académicas a través de sus canales oficiales y redes institucionales, con la finalidad de resolver cualquier duda o recibir orientación personalizada sobre sus trámites escolares.