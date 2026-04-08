Roberto Javier Gómez Gómez se perfila como fuerte aspirante para la Presidencia del CEN del SNTISSSTE.

Por Lulú Peña Lara

Cd. Victoria, Tamaulipas a 08 de abril del 2026.- Nacido en Monterrey, Nuevo León y químico de profesión Roberto Javier Gómez Gómez es el candidato idóneo para dirigir el Comité Ejecutivo Nacional del SNTISSSTE durante el período 2026-2030, organización sindical que aglutina a una población de 78 mil trabajadores.

El aspirante a uno de los sindicatos más fuertes del País, no es improvisado se eligió por mayoría de votos durante el XXIII pleno ordinario del SNTISSSTE celebrado en la Ciudad de México, obteniendo 33 votos a favor y 13 en contra para encabezar la planilla azul, convirtiéndolo en el candidato oficial del gremio.

El pasado 07 de abril del presente año en todos los centros de trabajo del instituto fue publicada la convocatoria Rumbo al XIX Congreso Nacional Ordinario para elegir al nuevo Comité Ejecutivo Nacional y la voz de las y los trabajadores se dejó escuchar en todas las redes sociales considerándolo como el mejor prospecto para dirigir dicho Comité, tiene muchos seguidores quienes manifiestan que posee una gran experiencia de liderazgo para sustituir y dar continuidad al gran trabajo desempeñado por la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles.

Roberto Javier Gómez Gómez actualmente se desempeña como secretario de finanzas, ha sobresalido en diferentes carteras entre las que destacan secretario de escalafón, secretario de planeación de recursos humanos, tiene gran trayectoria, experiencia sindical y profesional, mantiene una vocación de servicio, pero sobre todo tiene el compromiso con la base trabajadora, por lo que lo colocan al frente de las preferencias de todo el gremio.

El día de ayer asistió a la Clínica Hospital Constitución del ISSSTE Monterrey Nuevo León con la finalidad de publicar la convocatoria, así como reunir las firmas de apoyo para su registro, en su visita fue recibido cálidamente, con mucho entusiasmo, empatía y con el firme respaldo a su candidatura de parte de todas y todos sus compañeros afiliados al SNTISSSTE.