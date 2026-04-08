Invita FDCSV-UAT a cursar licenciaturas, maestrías y doctorados

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mantiene abierta su convocatoria de admisión para aspirantes a licenciatura, así como para profesionistas interesados en cursar programas de maestría y doctorado en el área de las ciencias sociales.

El director de la facultad, Edy Izaguirre Treviño, destacó que la universidad representa una oportunidad de crecimiento académico y personal para quienes buscan prepararse profesionalmente.

“La universidad es transformadora de vidas y creadora de nuevos destinos. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, seguimos formando generaciones de profesionistas comprometidos con su entorno y con el desarrollo de la sociedad”, expresó.

Mencionó que en el nivel de posgrado, la institución ofrece la Maestría en Comunicación Social, Política y Entornos Digitales, la Maestría en Derecho y Procesos Orales, así como el Doctorado en Ciencia Política y Administración Pública y el Doctorado en Derecho Constitucional.

Asimismo, continúa abierto el proceso de admisión para aspirantes a nuevo ingreso en las licenciaturas de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Turismo y Negocios Internacionales, correspondientes al periodo Otoño 2026-3.

El registro para el examen CENEVAL se realizará del 2 de marzo al 6 de junio, mientras que los cursos de inducción se llevarán a cabo del 8 al 19 de junio. Posteriormente, el examen interno y psicométrico se aplicará el 23 y 24 de junio, y el examen CENEVAL el 25 de junio; los resultados del proceso de admisión se publicarán el 3 de agosto en el portal de aspirantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Izaguirre Treviño invitó a los jóvenes y profesionistas interesados a integrarse a la comunidad universitaria y reconoció el respaldo institucional que impulsa el rector Dámaso Anaya Alvarado, cuya gestión ha fortalecido la infraestructura y las condiciones académicas para la formación de nuevas generaciones.

“Los invitamos a formar parte del Nido de Búhos, donde continuamos formando generaciones de acero que contribuirán al desarrollo de Tamaulipas y del país”, puntualizó.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir de manera presencial a las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria a partir del próximo lunes 13 de abril, o consultar la página oficial de la FDCSV en https://fdcsv.uat.edu.mx/.

También pueden revisar la información sobre los programas de posgrado en https://fdcsv.uat.edu.mx/Paginas/posgrado.aspx o visitar su página de Facebook en https://www.facebook.com/FDCSVUAT.