Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.-El sargazo comenzó a llegar a Tamaulipas, aunque todavía en menor medida, pero ya está bajo vigilancia, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En conferencia de prensa sostuvo que el arribo del sargazo «no es una condición que habitualmente suceda nuestras playas».

El jefe del Ejecutivo Estatal dijo «estamos habituados que suceda principalmente en las costas de Quintana Roo, donde tienen afectación de sus playas y ahí en la región turística que es primordial para nuestra nación como es Cancún».

Aseguró «pero ahora ha pasado parte de ese sargazo y se ha estado reflejando también en nuestras costas y eso obedece a condiciones climáticas y de todo lo que vertimos en el océano Atlántico».

Villarreal Anaya sostuvo que se empieza a tener condición «que también tenemos que estar muy atentos por si se incrementa en forma sustancial».

En cuanto a la contaminación del derrame de hidrocarburo expuso que se levantaron 1.3 toneladas de sólidos, por lo cual descartó una afectación significativa a las costas de Tamaulipas.

Subrayó que de acuerdo a los informes de la Marina, el derrame de petróleo y chapapote en el Golfo de México no afecta a las costas de la entidad.