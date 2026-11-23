Por: José Medina

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Un total de 94 centros de rehabilitación contra las adicciones están identificados en Tamaulipas, de los cuales 41 han sido supervisados por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), con el objetivo de garantizar que cuenten con instalaciones adecuadas, personal capacitado y programas de tratamiento certificados.

El titular de la dependencia, Mario Rebolledo Urcadiz, informó que alrededor de 4 mil 500 personas reciben atención en estos establecimientos, principalmente por problemas de alcoholismo y consumo de drogas.

Explicó que las revisiones no se limitan a las condiciones físicas de los albergues, sino que también contemplan la evaluación de los esquemas terapéuticos, así como la preparación y certificación del personal responsable de atender a los pacientes.

Indicó que uno de los principales problemas detectados fue la falta de licencias, permisos y documentación básica en diversos establecimientos, situación relacionada con los costos administrativos que implica cumplir con los requisitos legales y la falta de personal especializado.

Rebolledo Urcadiz destacó que actualmente 45 centros cuentan con manuales terapéuticos, herramientas que permitirán evaluar los procedimientos de atención y establecer mecanismos de seguimiento, supervisión y acompañamiento para mejorar los resultados de los tratamientos.

Añadió que, como parte de este proceso, también se busca que los programas de rehabilitación cuenten con la certificación de la Secretaría de Salud, al igual que las personas encargadas de brindar atención a quienes enfrentan problemas de adicción.

Finalmente, señaló que, de acuerdo con las evaluaciones realizadas, alrededor del 90 por ciento de las personas que ingresan a tratamiento no lo abandonan y logran avanzar satisfactoriamente en su proceso de rehabilitación.