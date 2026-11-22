Cd. Victoria, Tamaulipas.- Haciendo valer sus condiciones dentro del terreno de juego a lo largo del encuentro, el equipo Correcaminos de la Universidad Autonoma de Tamaulipas, logró una importante victoria por goleada de 4 a 0 sobre el equipo de Cañoneros FC, en acciones celebradas la mañana de este sábado en el Estadio Eugenio Alvizo Porras, correspondientes a la jornada 13 de la actual Temporada 2026-2027 de la Liga Premier A.

Una vez arrancado el encuentro, el equipo de la UAT se fue al frente en la búsqueda del arco rival, logrando rápidamente un par de tiros de esquina sin lograr gravitar de manera importante.

Sin embargo a partir de ahí el equipo universitario empezó a generar más jugadas hacia el frente por conducto de sus atacantes pero sin abrir el marcador; no obstante después de mucho insistir lograría romper el cero al minuto 41” a través de Diego Barrón, quien aprovechó y resolvió dentro del área rival de pierna derecha para mandar el esférico al fondo de las redes, con el cual Correcaminos culminaría la primera mitad del encuentro con el marcador a favor 1 a 0.

Para el segundo periodo Correcaminos lució mucho más acoplado en el terreno de juego y con la mística de buscar más anotaciones lo conseguiría a los 5 minutos de iniciado, por conducto de Gianni Rubli, quien entró al área y sin pensarlo dos vences, sacó disparo cambiado para lograr la anotación y el 2 goles por 0 en favor de la causa naranja; mas adelante y solo tres minutos después, al 53”, nuevamente el mismo Gianni Rubli entró prácticamente solo al área cañonera y ante la salida de guardameta De La Luz resolvería de pierna derecha para marcar así el 3 goles por 0 para los universitarios.

A pesar de la importante victoria que estaba alcanzando la nave azulnaranja, el técnico Jorge Urbina mandaría cambios importantes al eje de ataque como en el caso de Campero, Norato y compañía para buscar más anotaciones. Con la inspiración que tenía Gianni Rubli en el campo y en una jugada de Luis Campero filtró la pelota a Rubli que quedó habilitado dentro del área rival sacó disparo de derecha hacia la portería con lo cual lograría de esta forma la anotación para poner a Correcaminos arriba en el marcador 4 goles por 0, consiguiendo así su tercer gol en el partido y séptimo en el torneo en su cuenta personal.

Correcaminos de la UAT con esta victoria suma 25 puntos en el torneo y ahora trabajará para su siguiente compromiso y último de la primera vuelta del torneo, cuando reciba el próximo sábado al conjunto de FC Santiago en duelo de la jornada 14 a disputarse en la cancha del Estadio Universitario Victoria.

11 Inicial:

– 82 Ian García

– ⁠84 Luis García

– ⁠86 Gianni Rubli

– ⁠87 Hebert Bocanegra

– ⁠88 Diego Barrón

– ⁠90 Ángel De La Torre

– ⁠92 Aldo García

– ⁠94 Emilio López

– ⁠97 Abraham De León

– ⁠100 Servando Aguilar

– ⁠101 Alan Aguilar (c)