Sale a la venta boletaje para “Navidad Sin Límites”

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La empresa Silver Promotions Wrestling anunció el inicio de la venta de boletos para la función de lucha libre denominada “Navidad Sin Límites”, que se estará celebrando el próximo lunes 14 de diciembre en las instalaciones de la Unidad Deportiva Siglo XXI, donde se presentarán grandes estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

La cartelera tendrá como atractivo principal un enfrentamiento de lujo, en el que Andrade y el tamaulipeco Komander unirán fuerzas para medirse ante la peligrosa dupla conformada por Volador Jr. y Hechicero, en una batalla que promete emociones y grandes acciones sobre el cuadrilátero.

Con esta función, Silver Promotions Wrestling busca cerrar el 2026 con un espectáculo de primer nivel, reuniendo a cuatro de los luchadores más reconocidos del pancracio mexicano, quienes serán los encargados de protagonizar la lucha estelar de la noche.

La empresa promotora dio a conocer que el evento comenzará a partir de las 20:00 horas y contará con diferentes localidades para que los aficionados puedan disfrutar de esta función.

En cuanto a los precios, los boletos de primera fila tendrán un costo de mil 300 pesos; segunda fila, mil 150 pesos; tercera fila, 950 pesos; y cuarta fila, 850 pesos.

Por su parte, las localidades de ring general tendrán un precio de 650 pesos, mientras que el acceso a grada general será de 350 pesos. Cabe señalar que a estos costos se les deberán agregar los cargos por servicio correspondientes.

Los aficionados interesados en asistir podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma digital www.masboletos.com.mx, donde ya se encuentra habilitada la venta.

De esta manera, Silver Promotions Wrestling prepara una nueva velada luchística en la capital tamaulipeca, apostando por un cartel encabezado por figuras del CMLL para ofrecer a los aficionados una noche llena de adrenalina, rivalidad y emociones a dos de tres caídas.