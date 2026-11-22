Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con un gran nivel competitivo y la participación de equipos de distintos municipios, se realizó en Ciudad Victoria el Estatal de basquetbol 3×3, certamen que definió a las escuadras campeonas en las categorías 2009-2010, 2011-2012 y 2013-2014, tanto en la rama varonil como femenil, rumbo a Orgullo Nacional 2027.

El director del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, indicó que “Matamoros destacó en la rama varonil, al conquistar los títulos de las categorías 2009-2010, 2011-2012 y 2013-2014, con lo que aseguró el protagonismo en las tres divisiones disputadas”.

Virués Lozano agregó que “De acuerdo a los resultados difundidos por el departamento de Alto Rendimiento del INDE Tamaulipas, en la rama femenil, Reynosa se quedó con el campeonato de la categoría 2009-2010, Tampico hizo lo propio en 2011-2012, mientras que Ciudad Victoria obtuvo el primer lugar en 2013-2014, con una distribución de títulos entre los municipios participantes”.

El torneo fue una oportunidad para que las y los basquetbolistas tamaulipecos mostraran su talento en una modalidad que exige velocidad, precisión y trabajo en equipo, con encuentros de alto nivel a lo largo de la competencia.

El Gobierno de Tamaulipas, por conducto del Instituto del Deporte de Tamaulipas brindó respaldo en aspectos logísticos, hospedaje y alimentación para las delegaciones, con el objetivo de facilitar su participación y garantizar el desarrollo de la competencia.

Además de la actividad del Basquetbol 3×3, en Ciudad Victoria se realizaron campamentos de Voleibol y Beisbol 5, en diferentes categorías, como parte de los procesos de preparación y seguimiento a las y los deportistas de la entidad.

Por otra parte, en la zona sur del estado se llevaron a cabo visorias de futbol, las cuales resultaron exitosas, con la participación de jóvenes que buscaron mostrar sus condiciones y avanzar en los procesos de detección de talento.

De esta manera, Tamaulipas mantuvo actividad en diferentes disciplinas y regiones, con competencias, campamentos y visorias que forman parte del trabajo deportivo rumbo al 2027.