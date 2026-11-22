Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La Comisión de Caza y Pesca Deportiva del Estado de Tamaulipas anunció el inicio de la temporada de caza de venado cola blanca 2026-2027, así como la realización de la Copa de Caza Tamaulipas, que contempla una bolsa de 170 mil pesos en premios para las distintas categorías.

La temporada cinegética arrancó el pasado 20 de noviembre y concluirá el 14 de febrero de 2027, periodo durante el cual los cazadores podrán participar en el certamen, siempre y cuando cumplan con los permisos y disposiciones legales correspondientes.

De acuerdo con la dependencia estatal, esta competencia busca fomentar el aprovechamiento sustentable de la especie, promover la convivencia familiar y fortalecer la actividad cinegética en Tamaulipas.

Asimismo, destacó que la caza deportiva representa una importante fuente de ingresos para distintas regiones del estado, al impulsar el turismo y generar derrama económica, además de posicionar a Tamaulipas como uno de los destinos de interés para los aficionados a esta actividad a nivel internacional.

Repartirán 170 mil pesos en premios

En lo que respecta a la premiación, la categoría de Venado Cola Blanca Texano contará con una bolsa de 65 mil pesos, que será distribuida entre los tres primeros lugares.

Por su parte, las categorías de Venado Cola Blanca Miquihuanensis y Venado Cola Blanca Veraecrucis tendrán una bolsa de 45 mil pesos cada una, mientras que en la modalidad de Venado Atípico se repartirán 15 mil pesos.

Además, se contempla un premio especial de 10 mil pesos para la mejor Fotografía Familiar, con el propósito de incentivar la participación y convivencia entre los aficionados a la caza deportiva.

Finalmente, la Comisión de Caza y Pesca Deportiva exhortó a la comunidad cinegética a participar de manera responsable, respetar el entorno natural y cumplir con la normatividad vigente durante toda la temporada.