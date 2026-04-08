Inicia la Copa Atlético San Luis; SPORT KID’S debuta ante Tepic

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Del 7 al 11 de abril se celebra la Copa Atléti San Luis, un torneo que reúne a equipos infantiles de distintas partes del país, destacando por su nivel competitivo y su enfoque en el desarrollo del talento juvenil.

En esta edición participan conjuntos provenientes de estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit y Jalisco, consolidando el certamen como un espacio de proyección para jóvenes futbolistas.

Entre los equipos participantes se encuentra SPORT KID’S, que llega con una plantilla conformada por Mateo Cuesta, Marcelo Cuesta, Matías Salazar, Mauro Sanhueza, Jirem Torres, Daniel Vázquez, Diego Cruz, Marcial Domínguez, Carlos García, Nicolás Martínez, Diego Hernández, Carlos Campean, Emerick Constantino, Fernando Pérez y Mario Cortés.

El equipo tendrá su primer compromiso mañana a las 9:00 horas, cuando se mida ante Tepic en un encuentro que marcará su debut en la competencia. El conjunto buscará arrancar con una victoria que le permita posicionarse desde las primeras jornadas.

Más allá de la competencia, la Copa Atléti San Luis se ha convertido en un espacio clave para fomentar valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la convivencia entre jóvenes deportistas, fortaleciendo así la formación integral de los participantes.