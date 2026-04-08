Carniceros en la cima de Veteranos

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Siendo el único equipo que se mantiene invicto en la temporada, el conjunto de Carnicería Liberal suma 24 unidades y se coloca como líder de la categoría Plata de la Liga Regional de Futbol de Veteranos.

Con siete victorias, tres empates, además de 33 goles a favor y solo seis en contra, los “carniceros” continúan en la cima tras 10 jornadas. En el segundo puesto se ubica Mirto FC, que suma 23 unidades.

El Rebaño FC y Cementeros FC cuentan con 20 puntos; con una unidad menos aparece FOVO FC. Por su parte, FOVISSSTE tiene 18 puntos, mientras que Real Obrera acumula 17 unidades.

Corpus FC se mantiene en la pelea por la clasificación con 16 puntos, seguido por Clásicos FC con 12 unidades. Ex Hacienda Tamatán tiene 11 puntos.

Libercol y Caminera FC registran 9 unidades cada uno, en tanto que Mundo FC suma 8 puntos.

En la parte baja de la tabla aparece Diablos Tamatán con 7 unidades; Deportivo Lara tiene 3 puntos, y Gestoría Álvarez aún no conoce la victoria.