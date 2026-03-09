CONTADORES SUMAN UN NUEVO TROFEO

Ciudad Victoria.— El equipo de Contadores se consagró campeón de Copa en la categoría Oro de la Liga de Veteranos Victoria y Región Centro, tras imponerse 1-0 en la gran final y 2-1 en el marcador global ante el conjunto de Ebanistería Araiza, en un duelo muy disputado entre los equipos que terminaron primero y segundo en la tabla general del torneo de liga.

El campo siete de la Unidad Deportiva Revolución Verde fue el escenario de este importante compromiso, donde se vivieron grandes emociones de principio a fin.

Desde el silbatazo inicial, ambas escuadras buscaron ir al frente para intentar tomar ventaja en el global, luego de que el partido de ida terminara empatado 1-1.

El único gol del encuentro fue obra de Rolando Reséndez, quien marcó para el conjunto vestido de azul. Reséndez logró vencer al arquero de Ebanistería Araiza, José Sánchez, con un certero disparo que terminó en el fondo de las redes.

Con la desventaja en el marcador, Araiza intentó por todos los medios igualar los cartones; sin embargo, Contadores mantuvo la intensidad en todas sus líneas y logró controlar el balón durante gran parte de la primera mitad.

Para la parte complementaria, a pesar de las oportunidades generadas por ambos equipos, el marcador ya no se movió. De esta manera, el conjunto de Contadores se coronó campeón de Copa y, además, se proclamó campeón de campeones al haber conquistado también el título de liga.