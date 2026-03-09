La Pesca será sede de visorías para Selección Mexicana de Futbol de Playa

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La Federación Mexicana de Futbol confirmó la asistencia de Fátima Leyva y Gabriel Macías, quienes serán los encargados de buscar talento en Tamaulipas durante el Torneo de Visoría Libre, que se realizará en Playa La Pesca del 13 al 15 de marzo, en las ramas femenil y varonil.

Ramón Cedillo informó que ya hay equipos registrados; sin embargo, aún quedan espacios disponibles, por lo que puso a disposición el número 834 116 2561 para solicitar mayor información.

El torneo será gratuito para los jugadores y durante los encuentros estarán presentes los visores, quienes observarán a los participantes en busca de nuevos talentos. Las y los futbolistas seleccionados podrían formar parte de procesos de la Selección Mexicana de Futbol de Playa.

De acuerdo con la convocatoria publicada por la Federación Mexicana de Futbol, el torneo contempla un cupo mínimo de 12 equipos en la rama femenil y 12 en la varonil, consolidando así un espacio competitivo, incluyente y de alto nivel.

La etapa en La Pesca será uno de los tres torneos selectivos oficiales. Los otros se desarrollarán en:

Puerto Progreso, Yucatán

Ciudad de México, donde se disputará la fase final.

En cada sede estarán presentes visores oficiales de la Selección Mexicana de Futbol de Playa, quienes evaluarán a los jugadores con miras a integrarlos a procesos nacionales.

Inscripciones y requisitos

El costo de inscripción es de 1,500 pesos por equipo, lo que incluye:

Participación garantizada en un mínimo de tres partidos

Playera conmemorativa del evento