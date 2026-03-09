CorreBasket suma tres refuerzos más

Cd. Victoria, Tamauliopas.- El equipo de CorreBasket sigue sumando elementos a la plantilla que dirige Jordi Vizcaíno, esto tras la incorporación de tres refuerzos al “Ave universitaria”, las cuales estarán defendiendo los colores de la UAT en la temporada 2026 de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional Femenil.

Sharmayne Finley, Gabrielle Cooper y Bride Kennedy-Hopoate se unen a la ‘Legión extranjera’, las cuales se estarán reportando en las próximas horas.

La australiana Bride Kennedy-Hopoate llega proveniente de TFSE-MTK Budapest de la División A de Hungría. Kennedy-Hopoate se graduó de la Universidad de Nuevo México en 2020, además de haber jugado en Australia, Egipto, Reino Unido, Arabia Saudí, Mozambique, Siria y Estados Unidos.

Por su parte la estadounidense Gabrielle Cooper llega proveniente de los Jeddah Athletes de la División 1 de Arabia Saudita. Cooper se graduó de la Universidad de Syracuse en 2020. Ha jugado en Baréin, Kosovo, Arabia Saudita, Puerto Rico y EE. UU.

En el caso de Sharmayne Finley vivirá con CorreBasket Femenil su primera experiencia como profesional, tras su paso por Alcorn State Braves Women’s Basketball en la NCAA División I. Con 1.78 metros, la originaria de Las Vegas Nevada se desempeña como Escolta.

Cabe señalar que este próximo jueves se estará jugando la primera serie de la Temporada 2026 de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional Femenil, donde la quinteta de la UAT estará recibiendo a las Abejas de León en la duela del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT campus Ciudad Victoria.