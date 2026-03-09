Deja IETAM en manos del INE revisión del dinero de partidos políticos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de marzo.– El dinero público que reciben los partidos políticos en Tamaulipas es revisado directamente por el Instituto Nacional Electoral, que mantiene un seguimiento constante sobre el uso de esos recursos, afirmó el consejero del Instituto Electoral de Tamaulipas, Alfredo Díaz Díaz.

El funcionario explicó que, aunque el financiamiento se entrega mensualmente desde el organismo electoral estatal, la facultad para fiscalizar el gasto de los institutos políticos corresponde a la autoridad electoral federal.

Díaz Díaz señaló que en Tamaulipas no existen partidos políticos de registro local, sino organizaciones nacionales que cuentan con acreditación en el estado, lo que coloca su supervisión financiera bajo la competencia del INE.

Indicó que los partidos están obligados a reportar periódicamente cómo utilizan el dinero público destinado a sus actividades ordinarias y operativas.

«Los partidos políticos están obligados a rendir informes mensuales en cuanto a los gastos que realizan y, como tienen financiamiento público, el INE a través de la Unidad de Fiscalización lleva a cabo estas verificaciones mensuales», explicó.

Añadió que el Instituto Electoral de Tamaulipas únicamente se encarga de ministrar los recursos, sin tener facultades para auditar directamente el destino del dinero que reciben las dirigencias partidistas.

«El instituto electoral ministra mensualmente el financiamiento público, pero la facultad o la atribución de fiscalizar corresponde al INE, porque son partidos políticos nacionales que cuentan con acreditación local», puntualizó.

El consejero añadió que cualquier duda sobre el manejo de los recursos se canaliza a través de la estructura del Instituto Nacional Electoral, cuya Junta Local Ejecutiva cuenta con áreas especializadas en fiscalización. Señaló que el organismo estatal solo interviene cuando existen requerimientos específicos o cuando debe realizar el cobro de multas derivadas de sanciones impuestas a los partidos.