Fluminense avanza a la siguiente ronda en la Copa Santander

Ciudad Victoria.– Con una destacada actuación, el conjunto de Fluminense consiguió su pase a la siguiente ronda del torneo de Copa de la Liga de Futbol Santander, al vencer 2-1 a Colonia Vista Hermosa en un intenso encuentro disputado en el campo dos de la Unidad Deportiva Revolución Verde.

El “Flu” tomó la ventaja desde la primera mitad gracias a Jorge Sierra, quien sacó un potente disparo que dejó sin oportunidad al guardameta de Vista Hermosa, Alberto Huerta, para colocar el 1-0.

Para la segunda parte, Eduardo Hernández amplió la ventaja con un auténtico golazo desde fuera del área. Tras recibir el balón, giró sobre su marca y sacó un disparo que techó al arquero, marcando el 2-0 para los azules.



Cuando parecía que el encuentro estaba definido, Vista Hermosa reaccionó. En una jugada por la banda, Fernando Hernández envió un centro al área que terminó en autogol de la zaga rival, acercando a su equipo 2-1 en el marcador.

En los minutos finales el partido se tornó más intenso y ambos equipos terminaron con un jugador menos; sin embargo, el marcador ya no se movió y Fluminense aseguró su boleto a la siguiente fase.

Deportivo Mante también avanza

En otro de los encuentros, Deportivo Mante logró su clasificación tras imponerse 3-1 al conjunto de Yiyos.

Jorge Ramírez fue la figura del partido al marcar en dos ocasiones, mientras que David Domínguez completó la cuenta para su equipo. Por Yiyos, el gol del descuento fue anotado por Josué Rivera.