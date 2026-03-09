Hermanos Hernández Córdova buscan su pase a la ON 2026

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Con la mirada puesta en la Olimpiada Nacional 2026, los hermanos Cedric Santiago y Sofía Zohe Hernández Córdova continúan con su preparación de cara a lo que será la etapa Macroregional, que se llevará a cabo en Zacatecas los próximos 20 y 21 de marzo.

Alumnos del gimnasio Rhinos Taekwondo Villarreal, ambos atletas se mantienen enfocados en cumplir sus metas, ya que son considerados prospectos de medalla para el estado.

Cedric destacó en la etapa estatal dentro de la categoría Sub 21, en la división de +87 kilogramos, donde obtuvo el primer lugar.

“La verdad se tuvieron buenos combates; esto nos ha ayudado a crecer dentro de la disciplina y, sobre todo, porque queremos repetir el podio de la Olimpiada pasada”, expresó.

Por su parte, su hermana Sofía Zohe hizo lo propio en la categoría Infantil, dentro de la división de +54 kilogramos, donde también finalizó en el primer lugar en la etapa estatal.

La taekwondoín logró adjudicarse la medalla de bronce en la Olimpiada Nacional 2025, por lo que ahora busca mejorar ese resultado.

“El año pasado me quedé a un paso de la final; ahora estamos enfocados en llegar hasta la última instancia y mejorar el lugar en el que terminé el año pasado”, comentó.