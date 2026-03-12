Ciclistas tamaulipecos aseguran su clasificación a la Olimpiada Nacional 2026

Los ciclistas tamaulipecos Ximena Zurita, Alison Domínguez, Jesús Arellano y Grebar Walle lograron su clasificación a la Olimpiada Nacional 2026 dentro de la disciplina de ciclismo de montaña, tras su destacada participación en el evento clasificatorio realizado el pasado fin de semana en Zapopan.

En la modalidad de Short Track, dentro de la categoría Junior, las tamaulipecas Ximena Zurita y Alison Domínguez consiguieron asegurar su boleto a la máxima justa del deporte amateur del país.

Mientras tanto, en la prueba de Cross Country, Jesús Arellano obtuvo su clasificación en la categoría Pre Cadete; nuevamente Ximena Zurita y Alison Domínguez lo hicieron en la categoría Junior, mientras que Grebar Walle aseguró su lugar en la categoría Cadete, consolidando una destacada actuación para el ciclismo de montaña de Tamaulipas.

Los atletas contaron con el respaldo del INDE Tamaulipas durante el proceso clasificatorio y continuarán recibiendo el apoyo del organismo rumbo a su participación en la Olimpiada Nacional 2026.