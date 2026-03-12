”Estamos listos para este compromiso”: Danilo Rincón

Será este sábado 14 de marzo en el Estadio Mariano Matamoros, cuando Correcaminos dispute el compromiso de la fecha 23 ante Zacatepec, correspondiente a la “segunda vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier.

Los juveniles, entrenaron con pasión y entusiasmo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con el firme objetivo de seguir sumando unidades en la campaña.

En entrevista, el jugador victorense Danilo Rincón, afirmó que el equipo está trabajando de manera intensa durante la semana, reportándose listo para el partido de este sábado ante Zacatepec.

“Siempre se trabaja fuerte, lo que se hizo bien hay que seguir haciéndolo mejor y lo que se dejó de hacer hay que trabajar en eso. Trabajos de fuerza, de presión y listos para el partido del fin de semana”.

El contención, aseguró que tanto plantel como Cuerpo Técnico están comprometidos en sacar el buen resultado y sumar puntos en la clasificación.

“Viéndolo bien, el equipo está comprometido, con el Cuerpo Técnico siempre se ha comprometido a trabajar bien de la mejor manera todo va enfocado siempre al crecimiento personal y futbolístico de cada uno de nosotros”.

A la afición, agradeció: “que sigan apoyándonos, siempre han sido nuestros fiel seguidores, es muy bonito verlos en la grada y que siga apoyando”.

Para finalizar, sentenció: “vamos a ir por los tres puntos”.

El Zacatepec contra Correcaminos, de la jornada 23 de la “segunda vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier, se llevará a cabo este sábado 14 de marzo a las 15:30 horas en el Estadio Mariano Matamoros en Xochitepec, Morelos.

Para este compromiso, el equipo naranja llega con 32 puntos, posicionándose en el cuarto lugar de filiales y séptimo lugar del grupo 2 de la Serie A.

En la estadística, el equipo de la UAT acumula 8 triunfos en la temporada y 10 partidos sin recibir gol.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron, fue en la jornada 10 de la “primera vuelta” donde se selló un empate 0-0 el viernes 24 de octubre del 2025 en el Estadio Eugenio Alvizo Porras.