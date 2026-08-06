Correcaminos se perfila para el arranque del nuevo torneo en Liga Premier

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con trabajos específicos y de gran exigencia, el equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que milita en la Liga Premier, continuó este miércoles con su pretemporada en su semana número ocho, previo al inicio de la temporada 2026-2027.

Bajo las indicaciones del director técnico Jorge Alberto Urbina y del preparador físico Jesús Becerra, apoyados por el resto del cuerpo técnico, los elementos universitarios realizaron trabajos de fortaleza, resistencia y futbol en espacios reducidos, mostrando gran disposición en cada rutina asignada, conscientes del desafío que significa esta etapa formativa en la institución.

Por su parte los nuevos jugadores que llegaron al equipo como refuerzos, se han adaptado de manera importante al resto del equipo, para sumar de manera positiva al plantel y buscar un lugar en la titularidad con el resto de los elementos.

El equipo juvenil universitario continuará a lo largo de la semana, trabajando en las instalaciones del Centro Universitario Victoria con sesiones matutinas.

Cabe señalar que tras la Asamblea celebrada la semana anterior, correspondiente a representantes y propietarios de clubes de Liga Premier, aún quedaron pendientes de definir sedes, cantidad de equipos y por lo tanto, la emisión del calendario, así como la organización de grupos, por lo que se espera que en los próximos días exista ya una definición del arranque de competencia, así como el rol de los partidos para la campaña entrante.