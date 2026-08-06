Sigue abierta convocatoria para Liga de Futbol Infantil y Juvenil INDE 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de fomentar la práctica del futbol, impulsar el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, así como fortalecer la convivencia y la formación de nuevos talentos, el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) mantiene abierta la convocatoria para participar en la Liga de Futbol Infantil y Juvenil INDE Tamaulipas, dentro del Torneo “Lic. Enrique de la Garza Ferrer”.

La respuesta de clubes, escuelas y equipos ha sido positiva, por lo que ya se cuenta con una importante cantidad de escuadras inscritas para el certamen. No obstante, el registro continúa abierto para quienes deseen integrarse antes del inicio de la competencia.

Los encuentros se disputarán en las canchas Enrique Borja, Américo Amigó, Adriana González, además de las unidades deportivas Revolución Verde y Norponiente, todas ubicadas en Ciudad Victoria.

La convocatoria contempla las categorías varoniles 2021-2022, 2019-2020, 2017-2018, 2015-2016, 2013-2014, 2011-2012 y 2009-2010, así como las categorías femeniles 2011-2013, 2014-2016 y Libre, con el propósito de brindar espacios de competencia para futbolistas de diferentes edades.

Los equipos participantes competirán por trofeos y medallas para los tres primeros lugares, además de reconocimientos al Mejor Jugador, Mejor Portero, Goleador y al equipo distinguido con el premio de Juego Limpio.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta este viernes 7 de agosto y los interesados pueden solicitar mayores informes al teléfono 834 314 2398.

Con este tipo de iniciativas, el INDE Tamaulipas continúa promoviendo el deporte como una herramienta para el desarrollo, la sana convivencia y la detección de nuevos talentos.