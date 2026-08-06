¡Por el golpe en el Jalisco!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Correcaminos afrontará una de sus pruebas más complicadas del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX cuando visite la noche de este jueves a Leones Negros de la UdeG, líder del certamen, en duelo correspondiente a la jornada 3.

El encuentro está programado para las 19:00 horas en el histórico Estadio Jalisco, dos veces sede de la Copa del Mundo, donde el equipo dirigido por Gabriel «Místico» Pereyra buscará conseguir su primera victoria como visitante en la presente campaña.

La escuadra de la UAT llega motivada tras sumar cuatro puntos en las primeras dos jornadas, producto de un empate y una victoria. En su más reciente compromiso derrotó 3-1 al campeón defensor, Tepatitlán, resultado que le permitió colocarse entre los protagonistas del torneo.

Por su parte, Leones Negros es uno de los dos equipos que mantiene paso perfecto, luego de ganar sus dos primeros encuentros. En la fecha anterior venció 2-0 como visitante a Cancún FC para asumir el liderato de la clasificación.

Duelo de ofensivas

El choque promete emociones, ya que ambos equipos figuran entre las mejores ofensivas del campeonato. Correcaminos y Leones Negros han marcado seis goles en las primeras dos jornadas, por lo que se espera un partido con constantes llegadas al arco.

Una deuda en Guadalajara

Correcaminos no gana en el Estadio Jalisco desde el Torneo Clausura 2022, cuando se impuso 3-1 al conjunto universitario que entonces dirigía Alfonso «Poncho» Sosa. Desde entonces, la UAT no ha podido volver a celebrar en territorio tapatío.

Dominio de Leones Negros

La historia favorece ampliamente al conjunto jalisciense. En 19 visitas de Correcaminos al Estadio Jalisco, Leones Negros ha obtenido ocho victorias, mientras que seis encuentros terminaron empatados y la UAT únicamente ha conseguido cinco triunfos.

Un recuerdo para el olvido

Entre los antecedentes más dolorosos para Correcaminos en el Estadio Jalisco destaca la goleada de 7-1 sufrida el 14 de agosto de 2015, durante la entonces Liga de Ascenso MX, una de las derrotas más abultadas en la historia reciente del club en esa cancha.