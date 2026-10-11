Hasta enero del 27, la convocatoria para candidaturas del PRI de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 octubre.- La convocatoria para las candidaturas del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas saldrá hasta enero del 2027, confirmó el líder priista estatal, Bruno Díaz Lara.

En entrevista señaló que el PRI no tiene prisa por adelantarse con precampañas fuera de la ley, ya que prefieren respetar los tiempos que marca el Instituto Electoral de Tamaulipas.

Lo anterior lo dijo en el contexto de que el PRI y el PAN podrían iniciar negociaciones para ir en una eventual alianza electoral en el Estado.

Sin embargo ambos partidos han manifestado sus condiciones, por lo que se espera que la alianza PRI-PAN sea parcial y ambos partidos decidan competir solos en varios municipios.

Díaz Lara señaló que los priístas han evidenciado que militantes del partido Morena realizan una campaña electoral adelantada.

Sin embargo, dijo que funcionarios del Instituto Nacional Electoral no sancionan a Morena debido que tienen una relación estrecha «ya sea directamente ellos o por familiares directos que están trabajando en el gobierno federal».

Ese sentido reclamó «nosotros siempre pediremos justicia y que el Instituto Nacional Electoral sea un órgano autónomo».

El líder tricolor del Estado dijo que a pesar de lo que ocurre con los políticos adelantados de Morena, esperará lo que marcan los tiempos electorales.

«Nosotros seremos totalmente respetuosos los tiempos que marca el calendario electoral, sin embargo hoy hay compañeros y compañeras que han manifestado su intención de participar y están trabajando en los municipios, en los distritos y están trabajando en interior del partido», expuso.

Señaló que ese grupo de aspirantes priistas va a hacer frente a los candidatos de Morena pero los registros para candidaturas del PRI se abrirán hasta el mes de enero para no violentar lo que marca la ley».

Díaz Lara finalizó «como siempre lo hemos hecho, nosotros nunca nos hemos adelantado incluso cuando teníamos la mayoría en los congresos y la mayoría de los municipios, porque sabemos perfectamente de lo que se necesita es dar resultados a la gente».