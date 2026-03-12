Tamaulipeco Yeray Becerra destaca en la Copa Nuevo León de Atletismo

El atleta tamaulipeco Yeray Becerra tuvo una destacada participación en la Copa Nuevo León de Atletismo, donde compitió en la exigente categoría libre, enfrentándose a rivales de mayor experiencia y edad.

Becerra logró colocarse en el quinto lugar de los 400 metros planos, registrando un tiempo de 48.79 segundos, mientras que en la prueba de 800 metros finalizó séptimo, con marca de 1:53.61.

Estos resultados cobran mayor relevancia al tratarse de uno de los atletas más jóvenes dentro de la categoría, demostrando que cuenta con el nivel para competir ante corredores consolidados en el circuito.

El atleta ha contado con el respaldo del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), apoyo que ha sido fundamental para su preparación y participación en competencias de alto nivel.

Asimismo, su desarrollo ha sido guiado por el entrenador Osvaldo Valles, quien ha trabajado incansablemente en la preparación del atleta, afinando cada detalle para potenciar su rendimiento en la pista.

Con estos resultados, Yeray Becerra continúa consolidándose como una de las promesas del atletismo tamaulipeco y ahora pone en la mira la próxima Olimpiada Regional de Atletismo, donde buscará seguir mejorando sus marcas y luchar por su clasificación a la siguiente etapa del proceso nacional.