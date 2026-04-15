Tamaulipas compite con Nuevo León por sede nacional

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El actual vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, Luis Eduardo García Reyes, señaló que el estado continúa en la disputa por obtener la sede del Campeonato Nacional de Pesca, el cual está proyectado para el mes de octubre.

“Actualmente estamos en la recta final rumbo a lo que será el Campeonato Nacional de Pesca, donde también está en la contienda el estado de Nuevo León, que ha estado empujando fuerte”, comentó.

Indicó que esta competencia se tiene contemplada para realizarse en octubre, considerando como sede la presa Vicente Guerrero, la cual ha tenido una importante recuperación en los últimos dos años.

“Esperemos que se nos otorgue el Campeonato Nacional en este 2026”. En caso contrario, señaló que Tamaulipas levantará la mano para el siguiente evento nacional, el cual se realiza en febrero.

La posible realización del Campeonato Nacional de Pesca en Tamaulipas representaría un impulso para el turismo deportivo, la promoción de las presas del estado y la llegada de visitantes provenientes de distintas regiones del país.

Autoridades estatales confían en que la infraestructura, las condiciones naturales y la experiencia organizativa de Tamaulipas permitan asegurar nuevamente la sede de este importante evento nacional.