Suma Correcaminos incorporaciones para nuevo torneo en Liga Premier

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el firme objetivo de mantener el proceso formativo del talento local, sumado a la experiencia de futbolistas que se incorporan en la búsqueda de alcanzar los resultados planteados por el cuerpo técnico y directiva, la filial de Liga Premier del Club Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que inició su fase de preparación rumbo al Torneo Apertura 2026, suma hasta el momento 8 nuevos elementos para la campaña próxima.

Proveniente de Tigres de Álica, el portero Luis Milán Juárez, se suma al plantel que dirige Jorge Alberto Urbina, para brindarle soporte al marco universitario pues, recordemos que Ian García, primer portero de esta filial, está considerado en la rotación del conjunto de Expansión por sus cualidades y su proceso formativo en el cuadro emplumado.

De Ciudad Victoria, con talento y explosividad a la ofensiva, luego de brillar en Tigres y que le valiera ser convocado a microciclos en Selección Nacional, David Paz, con 18 años de edad, se suma para enfundarse la casaca azulnaranja en este nuevo torneo.

Walter Acuña Sandoval, quien tuvo una destacada actuación con los Cañeros del Zacatepec, nacido en 2005, se suma para ser opción por la lateral derecha.

Hugo Maldonado, nacido el 26 de octubre de 2004 y proveniente del Club Calor, que se avecindó la temporada anterior en Reynosa, es medio izquierdo y también se suma a este nuevo compromiso.

Abraham de León, medio de contención de 21 años de edad, proviene de Cadereyta, así como el proveniente de los Caimanes de Colima, José Peralta quien se desempeña como medio ofensivo y que el 24 de octubre cumplirá 22 años, también son rostros nuevos en el equipo de la UAT.

Quien retorna al nido es el victorense José “Güero” Hernández, nacido en Ciudad Victoria el 24 de febrero de 2005, con grandes condiciones como central por derecha y quien fue pieza clave del Club Calor el torneo anterior.

Luis Campero, oriundo de Claypole, Argentina, nacido el 29 de marzo de 2002 y surgido de las inferiores de Boca Juniors, con paso en Banfied y proveniente del Club Itabirito de Mineiro, en Brasil, es una de las incorporaciones dentro de los proyectos de seguimiento internacional que tiene el Club Correcaminos, por lo que de igual forma peleará por un lugar a la par en la Liga Premier el próximo semestre.

El equipo continúa en fase de preparación, a la espera de conocer el calendario que permita establecer fecha de arranque de competencia.

DEFINEN GRUPO EN PREMIER

Después de los acuerdos celebrados por la Liga, Correcaminos compartirá grupo con los equipos Acámbaro FC, ACF Zapotlanejo, FC Santiago, Guerreros de Autlán, La Tribu de Ciudad Juárez, Mineros de Fresnillo, Real Apodaca, Vaqueros de Reynosa y Real Refineros.

También se integran al pelotón el Saltillo Soccer, Artesanos de Metepec, Cañoneros FC, Club Calor, Club de Ciervos, Delfines de Coatzacoalcos, Dragones de Oaxaca, Guerreros del Pacífico y los Halcones Negros de Texcoco.