Correcaminos pone a prueba al campeón en el MRG

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego del vibrante empate 3-3 frente a Mineros de Zacatecas en la jornada inaugural del Apertura 2026, Correcaminos hará su presentación ante su afición este fin de semana cuando reciba al campeón defensor de la Liga de Expansión MX, Tepatitlán FC.

El encuentro está programado para las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, donde el equipo dirigido por Gabriel “Místico” Pereyra buscará regalarle a su gente la primera victoria del torneo y romper una racha sin triunfos como local que se mantiene desde el pasado 13 de marzo.

La escuadra universitaria dejó buenas sensaciones en su debut, luego de estar muy cerca de llevarse los tres puntos en Zacatecas. Sin embargo, un gol de Mineros en tiempo de compensación decretó el empate 3-3 y obligó a Correcaminos a conformarse con una unidad.

En contraste, Tepatitlán llegará a Ciudad Victoria con la necesidad de reaccionar, después de caer 1-0 en casa frente a Alacranes de Durango, conjunto que recientemente se integró al circuito de plata del futbol mexicano.

Reencuentro con sabor especial

El compromiso tendrá un ingrediente adicional para Gabriel “Místico” Pereyra, quien enfrentará por primera vez al club con el que conquistó el título del Clausura 2026 y el Campeón de Campeones.

El estratega argentino conoce a fondo el plantel alteño, así como su estilo de juego, fortalezas y debilidades, un factor que podría convertirse en una ventaja para Correcaminos en este importante compromiso.

El Marte pesa ante Tepatitlán

Las estadísticas recientes favorecen al conjunto naranja cuando recibe a Tepatitlán en el Estadio Marte R. Gómez.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos en Ciudad Victoria, Correcaminos ha conseguido cuatro victorias, consolidando una clara hegemonía sobre los alteños en territorio universitario. El marcador más repetido ha sido el 2-1 a favor del conjunto de la UAT, un antecedente que alimenta la ilusión de comenzar con el pie derecho frente a su afición.

Dato a seguir: Correcaminos intentará sumar su primera victoria del Apertura 2026 y, al mismo tiempo, cobrar revancha deportiva frente al campeón vigente de la Liga de Expansión MX.