México enfrentará a Colombia, Perú y Chile en los primeros partidos de Rafa Márquez como entrenador nacional

La Selección Mexicana confirmó tres duelos que serán en Estados Unidos, y habrá un cuarto de Nations League en territorio nacional.

La Selección Mexicana de Futbol enfrentará a Colombia el próximo 26 de septiembre en Baltimore (Estados Unidos), en el debut de Rafael Márquez como seleccionador del Tri y de cara a la Copa Mundo de 2030.

La Federación Mexicana de Futbol confirmó el partido que pondrá frente a frente a dos de los 12 primeros seleccionados del ranking de la FIFA, ya que México está en el décimo lugar y Colombia en el undécimo.

Rafa Márquez, figura del Barcelona entre el 2003 y el 2010, relevó a Javier Aguirre como seleccionador mexicano luego de haber sido su asistente en el pasado Mundial, en el que el Tri avanzó hasta los octavos de final, fase en la que fue eliminado por Inglaterra.

Ahora, el estratega pretende hacer crecer al equipo con una mezcla de veteranos y novatos, con el objetivo de llegar por lo menos a cuartos de final en el Mundial de 2030.

Colombia y México se han enfrentado 29 veces, con 10 triunfos para cada uno y nueve empates, aunque la última vez que jugaron los sudamericanos golearon a México por 4-0, el 11 de octubre del año pasado en un amistoso.

Después de ese partido, México enfrentará el 29 de septiembre a Perú en Harrison, New Jersey, en otro amistoso que forma parte de la gira anual de los mexicanos por Estados Unidos, que continuará el 6 de octubre ante Chile en Los Angeles.

Esos tres juegos le servirán a Márquez de preparación para un partido de la Nations League de la Concacaf, en noviembre próximoante un rival aún no definido.