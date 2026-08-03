Correcaminos no baja el ritmo; afina detalles para visitar a Leones Negros

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego del golpe de autoridad que significó vencer 3-1 al campeón Tepatitlán, Correcaminos regresó este domingo a los entrenamientos con buen ánimo y la mira puesta en su siguiente compromiso del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, cuando visite a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

El conjunto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas trabajó en las instalaciones del Centro de Formación bajo las órdenes del estratega argentino Gabriel “Místico” Pereyra, quien comenzó a preparar la complicada visita al Estadio Jalisco, escenario donde el próximo jueves, a las 19:00 horas, se disputará el encuentro correspondiente a la Jornada 3.

La práctica incluyó trabajo tanto en cancha como en gimnasio, donde el cuerpo técnico evaluó el estado físico del plantel tras la victoria conseguida en el Estadio Marte R. Gómez.

Entre las noticias positivas destacó la recuperación del delantero argentino Tomás Sandoval, quien continúa reintegrándose al trabajo con el equipo, así como la favorable evolución de Ronaldo Prieto, elementos que podrían convertirse en opciones para el compromiso ante la escuadra tapatía.

Además del trabajo futbolístico, el plantel disfrutó de un momento de convivencia gracias al respaldo de Gorditas Doña Tota, donde jugadores, cuerpo técnico, personal de operaciones, comunicación y directivos compartieron los tradicionales antojitos victorenses.

El ambiente al interior del equipo es inmejorable luego del triunfo sobre el vigente campeón de la Liga de Expansión MX, resultado que fortaleció la confianza del grupo y reafirmó el proyecto encabezado por Gabriel Pereyra, que busca consolidar a Correcaminos como uno de los protagonistas del Apertura 2026.

Ahora, el reto será mantener el buen momento y trasladarlo al Estadio Jalisco, una de las aduanas más complicadas del circuito, donde el conjunto naranja buscará sumar su segunda victoria consecutiva y mantenerse en los primeros puestos de la clasificación.