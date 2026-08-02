Continúan abiertas albercas de los CEDIF 2 y 3 para las familias

Cd. Victoria, Tamps.- Para divertirse sin salir de la ciudad, el DIF Victoria que preside la Sra. Lucy de Gattás ofrece para el disfrute de las familias de la capital tamaulipeca y visitantes de otras regiones las albercas de los CEDIF 2 de la colonia Enrique Cárdenas y CEDIF 3 del fraccionamiento Las Flores.

Espacios acuáticos dignos que operan bajo medidas de seguridad y salubridad para tranquilidad de las familias en un horario de 10:00 de la mañana a 7:00 de la tarde de martes a domingo y que se han convertido durante las vacaciones en lugares de gran esparcimiento familiar.

Estamos preparados con chalecos salvavidas, las familias pueden ingresar con alimentos, contamos en el CEDIF 2 con asadores para que se preparen su carne asada, todo para pasar un día agradable en familia, señalo la Sra. Lucy de Gattás, el costo de acceso es de 40 pesos adultos y niños 30 pesos.

En entrevista con medios, la presidenta del DIF Victoria adelantó que ya se preparan los cursos de verano de natación en estas instalaciones del 10 al 15 de agosto donde se recibirán niñas y niños de 6 a 14 años; se contará con personal capacitado, personal médico y una ambulancia.