DIF Victoria invita a la ciudadanía a sumarse a la Cuarta Caravana de Útiles Escolares

Cd. Victoria, 4 de junio de 2026.- Con el objetivo de apoyar a las niñas y niños que más lo necesitan en el próximo regreso a clases, el Sistema DIF Victoria pondrá en marcha su Cuarta Caravana de Útiles Escolares, una iniciativa solidaria que ha logrado excelentes resultados en años anteriores gracias a la participación de la ciudadanía, instituciones y empresas comprometidas con la educación.

La presidenta del DIF Victoria, Lucy de Gattás, hizo un llamado a las y los victorenses para sumarse a esta noble causa mediante la donación de útiles escolares nuevos o en buen estado, los cuales serán destinados a la integración de kits escolares que posteriormente se entregarán a estudiantes en situación vulnerable de distintos sectores de la capital.

Entre los artículos que pueden donarse se encuentran cuadernos, cajas de colores, lápices, plumas, borradores, sacapuntas, estuches de geometría, tijeras escolares, resistol en barra, marcatextos, lapiceras, loncheras, mochilas y cualquier otro material que contribuya al aprendizaje de las niñas y niños.

Esta campaña se ha realizado con éxito en años anteriores, permitiendo beneficiar a cientos de estudiantes y brindando un apoyo significativo a las familias victorenses durante la temporada de regreso a clases.

El arranque oficial de la Cuarta Caravana de Útiles Escolares se llevará a cabo el próximo viernes 5 de junio a las 9:45 de la mañana, en las instalaciones del Sistema DIF Victoria, ubicadas en el 16 Berriozábal, donde comenzará la recepción de donativos. Para facilitar la participación de la ciudadanía, las personas interesadas podrán realizar sus aportaciones sin necesidad de descender de sus vehículos, entregando directamente los útiles escolares a la Presidenta Lucy de Gattás, al Alcalde Lalo Gattás y a todo el personal del Voluntariado DIF que estará recibiendo los donativos.

DIF Victoria reiteró la invitación a la población para participar en esta acción solidaria, recordando que cada aportación, por pequeña que sea, puede marcar una diferencia importante en la educación y el futuro de una niña o un niño victorense.